Аграрии обеспокоены новыми требованиями к проверке самоходной техники

Представители Ассоциации «Народный фермер» выступили против нового, более строгого порядка контроля за техническим состоянием самоходной техники, который может вступить в силу в этом году. Об этом рассказал заместитель председателя организации Бабкен Испирян, сообщает поле.рф.

Новый подход предполагает расширение полномочий для инспекторов Гостехнадзора. Теперь им разрешат без предварительного уведомления проводить контроль технического состояния и эксплуатации самоходных машин. Также они смогут в самостоятельном порядке осуществлять более тщательную проверку не только транспортных средств, но и водителей. В частности, инспекторы смогут останавливать и осматривать саму технику, запрашивать у перевозчика ряд документов (например, удостоверения тракториста-машиниста), а также опрашивать водителей и собственников техники на предмет знания требований по регистрации и эксплуатации. Новые правила будет распространяться на тракторы, дорожно-строительные, коммунальные и сельскохозяйственные машины, прицепы и полуприцепы к таким машинам, а также внедорожную технику (бульдозеры, комбайны, дорожные катки, экскаваторы и другие). Новые требования разработал Минпромторг. Их также поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Новый порядок может заработать с сентября текущего года. Также он предполагает внесение соответствующих поправок в статью 17 ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

По мнению Бабкена Испиряна, новый законопроект на данный момент выглядит несвоевременным и недостаточно проработанным. Например, непонятно, какие нарушения могут стать основанием для остановки работы техники. В частности, есть опасения, что даже некритические нарушения в работе техники или в ходе проверки знаний могут стать поводом для прекращения работы сельхозмашин прямо в поле. Зампред ассоциации опасается, что из-за таких мелочей может снизиться эффективность работы аграриев. В частности, отметим, что если по непонятным причинам подобные проблемы возникнут у многих аграриев, то это может негативно отразиться на темпах работ, объёмах и качестве урожая. Также следует добавить, что инспекторы могут не разобраться в ситуации и в случае неожиданно возникших проблем принять их за нарушения.

Поле.рф также представило федеральной системы учёта техники, согласно которым в России зарегистрировано около 3,9 миллиона самоходных машин и прицепов. При этом в 2024 году (более поздние данные не приводятся) на технический осмотр было представлено лишь 44,8 процента от их количества, а неисправными признано более 2 процентов.

Также ранее в Ассоциации «Народный фермер» выступили и против обязательного введения электронных накладных на некоторые виды малогабаритной техники. Там рассказали о сложностях с соблюдением этих требований.