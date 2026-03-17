Hyundai, Kia и NVIDIA расширяют партнерство в области технологий автономного вождения

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia углубляют взаимодействие с американским технологическим гигантом NVIDIA для разработки систем автономного управления следующего поколения. Основная цель — укрепить позиции на глобальном рынке программно-определяемых транспортных средств и беспилотных технологий. Концерн Hyundai Motor Group, известный вниманием к качеству и безопасности, планирует внедрить решения NVIDIA уровня 2+ в некоторые свои модели, что повысит комфорт и защищённость водителей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Совместная работа позволит объединить экспертизу корейского концерна в создании систем автономного вождения с передовыми наработками NVIDIA. Это сотрудничество рассматривается как важный шаг к внедрению надёжных и безопасных технологий, которые позволят Hyundai Motor Group занять лидирующие позиции в сегменте беспилотного транспорта. Партнёрство также направлено на ускоренную интеграцию искусственного интеллекта, основанного на данных, что является ключевым фактором конкурентоспособности в этой области.

Через совместное предприятие Motional, специализирующееся на беспилотных автомобилях, группа ведёт переговоры о внедрении новых технологий для совершенствования роботакси 4-го уровня. Использование обширных платформ данных и технологий ИИ от NVIDIA позволит систематизировать накопленную информацию в единый конвейер обучения. Такой подход повысит уровень разработки, обеспечит комплексное реагирование на рыночные изменения и ускорит внедрение автономных решений.

Hyundai и Kia постоянно обучают свои модели на основе данных, собранных в реальных дорожных условиях, что значительно расширяет их возможности. Способность генерировать и анализировать большие объёмы качественных данных в сочетании с совершенствованием базовых моделей создаёт прочный фундамент для будущих инноваций. Стратегический фокус на данных позволяет группе не только улучшать технологии, но и быстрее адаптироваться к динамике быстро развивающегося рынка.