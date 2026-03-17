В Белоруссии уставших водителей взбодрит лазерный «будильник»

В Белоруссии уснувших водителей разбудят лазерные установки. На автомобильной дороге М-1 «Брест — Минск — граница РФ» появились мощные лазерные излучатели зелёного и красного цветов. Увидеть работу систем можно каждую ночь — с 23:00 до 5:00 — вблизи города Дзержинск (322-й км) и посёлка Привольный (365-й км).

Места размещения систем были определены на основании анализа аварийности, связанной со снижением концентрации внимания водителей по причине утомленности.

Авторы идеи уверены, что яркие лазерные лучи будут выполнять роль психологического «будильника», когда яркие лучи заставят уставших водителей взбодриться.

Как отмечает издание «Минская правда», проезжая этот участок ночью, не заметить яркое свечение просто невозможно — оно действительно «пробивает» сонное состояние.

