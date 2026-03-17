Почему Solaris встал и что придет на смену корейским комплектующим

Целиков: В 2026 году не собрали ни одного автомобиля Solaris.

Производство автомобилей Solaris в Санкт-Петербурге остановлено с начала 2026 года – последние машины сошли с конвейера в декабре 2025-го. Причина, как объясняют источники в отрасли, банальна: у завода «АГР» закончились сборочные комплекты, оставшиеся после ухода Hyundai и Kia. Выпускаемые машины (HS, HC, KRS, KRX) были теми же корейскими моделями, но под новым брендом.

Ситуация осложняется тем, что в конце января корейский концерн потерял возможность обратного выкупа своих заводов в Петербурге. Теперь перед «АГР» стоят три сценария: закупать недостающие комплектующие в Китае и других странах, полностью переориентироваться на сборку китайских брендов (например, суббрендов Chery – Jaecoo и Omoda) или запустить производство под новым собственным логотипом.

Параллельно холдинг готовит к запуску вторую площадку в Шушарах (бывший завод GM), где планируется выпуск китайских моделей с высокой степенью локализации. Пока же дилеры распродают остатки: на складах около 17,5 тысячи машин, причем седанов HS практически не осталось, а 60% стока приходится на кроссоверы HC (бывшая Creta). При текущем уровне продаж запасов может хватить до конца года, но что будет дальше – вопрос открытый.

Напомним, что АвтоВАЗ заказал в Китае разработку турбомотора 1.5 для Lada Azimut. «Соллерс» запускает производство рулей и подушек безопасности в Ульяновске в апреле.