Объявлена цена Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2026 года

Обновлённый Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2026 года для североамериканского рынка оценивается от 43 245 долларов, причём базовая версия поступит в дилерские центры США в мае. Модернизация затронула множество аспектов: новая батарея ёмкостью 22,7 кВт·ч повысила запас хода на 15%, а улучшенная система охлаждения увеличила выходную мощность на 60%, достигнув 297 лошадиных сил. Электротяга теперь позволяет проехать до 72 км, а переработанные настройки рулевого управления и подвески делают вождение более увлекательным и уверенным. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mitsubishi

Это обновление аналогично тому, что получила версия с двигателем внутреннего сгорания в 2025 году. В салоне появились обновлённые сиденья, включая опцию охлаждения для передних, а также модернизированные подстаканники, площадка для зарядки телефона и увеличенный отсек в подлокотнике. Аудиосистема Dynamic Sound Yamaha с 8 или 12 динамиками и улучшенная шумоизоляция повышают комфорт, делая автомобиль более уютным.

Внешние изменения включают новый дизайн капота и решётки радиатора, который снижает шум от ветра и улучшает качество сборки, дополняясь обновлёнными передним и задним бамперами. Все фары стали светодиодными, а задние фонари получили дымчатую отделку. Диски на 18 и 20 дюймов в зависимости от комплектации производят яркое впечатление.

Каждая модель Outlander Plug-in Hybrid оснащена системой Super-All Wheel Control от Mitsubishi Motors, вдохновлённой автоспортом, что обеспечивает надёжное сцепление с дорогой и уверенность в управлении. Эти улучшения подчёркивают стремление к сочетанию эффективности, комфорта и динамики в обновлённом гибриде.