Электрокар Tesla Model Y L получил новую развлекательную функцию

Компания Tesla представила новую аудиофункцию Immersive Sound X, предназначенную исключительно для модели Model Y L, которая трансформирует музыкальное прослушивание в автомобиле в кинематографический опыт. Эта технология, впервые запущенная в Китае в октябре 2025 года, а теперь доступная в Австралии и Новой Зеландии, использует алгоритмы для анализа звуковых дорожек, разделяя прямые звуки, такие как вокал, от фоновых элементов, чтобы создать настраиваемую трёхмерную звуковую сцену. Система направляет основные звуки в центральные динамики, а окружающие — в боковые и задние, имитируя виртуальную среду, что даёт ощущение глубины, будто слушатель находится в концертном зале. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Immersive Sound X отличается от стандартной версии улучшенной обработкой, с 18 динамиками и сабвуфером в Model Y L, в то время как предыдущая премиум-система Model Y Long Range имела 15 динамиков. Это обеспечивает более мощный и точный звук с лучшим контролем звуковой сцены, работая с любыми стереоисточниками, такими как Spotify или Apple Music, без необходимости многоканальных миксов вроде Dolby Atmos. Автоматический режим адаптируется к различному контенту — музыке, подкастам или видео, предлагая максимальное погружение без ручных настроек.

Функция недоступна в стандартных версиях Model Y с 7 или 15 динамиками или в комплектациях Model 3, подчёркивая стратегию Tesla по выделению дорогих моделей через премиальную интеграцию аппаратного и программного обеспечения. Технология соответствует экосистеме беспроводных обновлений Tesla, что открывает потенциал для будущих усовершенствований, сохраняя акцент на региональном подходе компании к премиальным обновлениям.