Nissan выпустит более доступный гибридный X-Trail и новый пикап

Японский автопроизводитель Nissan объявил о пересмотре планов для австралийского рынка, сделав акцент на гибридные автомобили по доступным ценам и новые модели пикапов. В рамках этой стратегии кроссовер X-Trail получит более бюджетную версию с гибридной системой e-Power и передним приводом, что снизит стоимость на несколько тысяч долларов. Например, полноприводные модификации сейчас дороже на 3000–3800 долларов, а базовый гибрид может приблизиться к отметке в 40 тысяч долларов, что усилит конкуренцию с гибридами Toyota RAV4 и Honda CR-V, которые имеют более высокие ценники. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Параллельно компания работает над выпуском подключаемого гибридного пикапа Frontier Pro, созданного в сотрудничестве с китайской фирмой Dongfeng. Эта модель будет напрямую соперничать с такими автомобилями, как BYD Shark 6, Ford Ranger PHEV и GWM Cannon Alpha. Представление пикапа ожидается не раньше 2027 года, но проект уже активно продвигается, а также рассматриваются другие модели в рамках партнерства с китайским производителем, включая пассажирские и коммерческие варианты.

Эти шаги связаны с ужесточением экологических норм, которые вынуждают Nissan снижать средние выбросы и избегать штрафов.

В ответ компания делает ставку на гибридные технологии и более эффективные бензиновые двигатели. Таким образом, Nissan стремится сохранить позиции в массовом сегменте и усилить свое присутствие в новых нишах, где конкуренция с китайскими брендами становится все более интенсивной.