В Китае запустили роботов для зарядки электромобилей

В Китае внедряют инновационные мобильные роботы для зарядки электромобилей, что позволяет превращать обычные парковочные места в точки подзарядки без необходимости модернизации электросетей. В городе Наньнин запущен пилотный проект, где жители через приложение вызывают робота, который самостоятельно находит автомобиль и подключается к нему, обеспечивая зарядку без участия водителя. Такие устройства оснащены аккумуляторами емкостью до 100 кВт·ч и заряжают машину за 40–60 минут, а более мощные версии достигают 200 кВт·ч и 120 кВт, становясь полноценной альтернативой стационарным станциям. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Технология особенно актуальна для старых жилых районов, где сложно установить зарядную инфраструктуру, а также находит применение в отелях, парковках и логистике, например, транспортные компании используют её для подзарядки автомобилей во время ожидания, сокращая простои. Разработчики работают над полной автономностью систем, чтобы роботы могли функционировать без операторов, достигая уровня L4 автономности, что способствует развитию умных авто и связанных с ними экосистем.

Мобильные зарядные станции рассматриваются как потенциальный прорыв для массового перехода на электромобили, и если такие решения распространятся за пределы Китая, вопрос поиска зарядки может перестать быть проблемой, что способно изменить весь рынок. Это демонстрирует, как нестандартные подходы к инфраструктуре могут ускорить распространение экологичного транспорта.