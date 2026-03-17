Европе не хватает экспертов для производства батарей

Европейские производители аккумуляторов испытывают острый недостаток экспертов по производственным процессам, что грозит замедлить рост этой стратегически важной отрасли. По мнению специалистов, конкурентоспособность теперь определяется не только химическим составом батарей, но и возможностью эффективного масштабирования выпуска. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© соцсети

В то время как азиатские производители сосредоточены на инвестициях и увеличении объёмов, в Европе и Северной Америке приоритетами являются снижение себестоимости, стабильность технологических процессов и высокое качество продукции на всех этапах. Однако автоматизация сборки батарейных модулей пока недостаточна, сохраняя значительную долю ручного труда.

Ожидается, что в ближайшие годы производство аккумуляторов будет активно индустриализироваться. Ключевыми факторами успеха станут скорость запуска новых продуктов в серийное производство и стабильность процессов. Компании, которые не смогут быстро масштабировать выпуск, рискуют утратить свои позиции на рынке.

Дополнительным трендом становится перенос сборки батарей из Азии в Европу, особенно в её восточные регионы. Рост размеров аккумуляторных элементов повышает требования к точности и автоматизации, поскольку ошибки становятся дороже. Развитие этой отрасли напрямую влияет на сегмент электромобилей, где эффективность и стоимость батарей остаются критически важными параметрами.