Li Auto представила новую базовую модель автопилота

Китайская автомобильная компания Li Auto продемонстрировала обновлённую базовую архитектуру для систем автономного вождения под названием MindVLA-o1, представив её на конференции NVIDIA GTC 2026. Основная цель этой разработки заключается в повышении точности, предсказуемости и общей эффективности автопилота. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Новая модель опирается на пять ключевых направлений развития: усовершенствованное трёхмерное восприятие, мультимодальное мышление, единая генерация поведения, замкнутое обучение с подкреплением и глубокая интеграция с аппаратным обеспечением автомобиля. За счёт объединения данных с камер и лидаров система лучше понимает окружающий мир, точнее оценивая дистанцию до объектов, их скорость и поведение в пространстве. Кроме того, она использует скрытую мировую модель, позволяющую «проигрывать» вероятные сценарии на несколько секунд вперёд для принятия более дальновидных решений.

Особое внимание уделено плавности движения: архитектура одновременно строит траекторию и оптимизирует её, обеспечивая стабильную, мягкую езду в рамках физических ограничений. Для ускорения разработки компания применяет виртуальный симулятор, где система обучается быстрее и дешевле, чем в реальных дорожных условиях. Важным аспектом стала оптимизация под автомобильные чипы, что вместе с совместной настройкой программной и аппаратной частей сократило время проектирования и адаптации с нескольких месяцев до нескольких дней.

Li Auto подчёркивает, что такие технологии будут определять развитие умных автомобилей и дальнейшую конкуренцию производителей в сегменте интеллектуального вождения. Компания ясно даёт понять, что следующая битва на рынке развернётся не за батареи или экраны, а за «мозг» автомобиля, где преимущество получит тот, чей автопилот будет думать точнее, быстрее и безопаснее в ближайшие годы.