АвтоВАЗ рассказал, как тестирует бесключевой доступ для Lada Vesta

В условиях современной дороги автомобили подвергаются интенсивному воздействию радиополей, что делает проверку электромагнитной совместимости критически важным этапом их разработки. Для этих целей на АВТОВАЗе используется лаборатория с безэховой камерой, оснащённой синими пирамидальными элементами на стенах, которые поглощают отражения волн и звуков, создавая идеальную среду для тестирования. Внутри камеры автомобили запускаются, разгоняются на роликовом стенде, подвергаются помехам, а их излучаемые сигналы фиксируются, обеспечивая корректную работу электроники от базовых систем до сложных цифровых функций, особенно при внедрении новых опций, связанных с беспроводной связью. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Примером такой работы стала система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя для LADA Vesta, где, несмотря на минимальные внешние изменения для водителя, инженерам пришлось разработать устойчивую систему связи между ключом и автомобилем, а также продумать алгоритмы взаимодействия. Тесты в безэховой камере подтверждают стабильную работу системы даже при сильных радиопомехах, что особенно актуально для современных автомобилей с множеством электронных компонентов.