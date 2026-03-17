В продаже появилась идеальная 45-летняя «Волга»

В продаже появилась 45-летняя «Волга» в идеальном состоянии. На вторичном рынке появилось объявление о продаже ГАЗ-24 «Волга» 1981 года. Автомобиль в редком цвете «Охра» сохранился в идеальном состоянии, но владелец отмечает, что внёс ряд доработок для повышения комфорта. Об этом сообщает портал 110km.ru.

Под капотом машины установлен 2,5-литровый двигатель на 95 сил. Весной 2025 года агрегат был полностью перебран, а вместе с мотором владелец обновил коробку передач и сцепление. Расход топлива составляет около 10 литров на 100 км пути.

Отмечается, что четырёхдверка оснащается шинами увеличенного размера, современной аудиосистемой, задними парктрониками, новыми корпусами боковых зеркал и датчиком температуры масла. В остальном ГАЗ-24 сохранился в оригинальном состоянии.

А вот данных о пробеге и количестве владельцев в объявлении нет. Но уточняется, что седан находился у нынешнего владельца с 2016 года.

Впрочем, просто так купить советский автомобиль не получится, так как он находится в немецком Нюрнберге. Седан оценивается в 13 500 евро (1,28 млн рублей), а в комплекте идут оригинальная инструкция по эксплуатации, руководство по ремонту и обслуживанию, чеки за детали и сервисные работы, а также список запасных частей.

