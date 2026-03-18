Идет подготовка к премьере снегоболотохода на платформе Lada Niva

В анонсированной АвтоВАЗом линейке коммерческого транспорта "Лада Бизнес" появится болотоход.

© Российская Газета

Подробности о такой модификации пока не приводятся. Однако известно, что новинку создадут на платформе автомобилей семейства Lada Niva Legend, и она станет частью коммерческого направления "Лада бизнес".

Ранее АвтоВАЗ выпускал похожую спецверсию "Нивы", плавающий снегоболотоход Niva "Марш" на шинах сверхнизкого давления. Эта машина была разработана для экстремальных условий бездорожья. Автомобиль мог преодолевать болотистую местность, песок, снег и имел возможность форсировать водные преграды.

Еще одна прежняя разработка в той же сфере - Lada Niva Bronto Extreme Cross - болотоход на базе пятидверной "Нивы", от которой автомобиль позаимствовал кузов, интерьер и силовой агрегат, однако раму при этом взяли от внедорожника УАЗ-469. Двигатель ВАЗ-21213 мощностью 80 л.с. позволял ускоряться до 70 км/ч, что достаточно для снегоболотохода.

Новое направление "Лада Бизнес" сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV). В линейку войдут как собственные модели Lada, так и продукция партнеров, в том числе и нижегородского завода "Промтех", который на сегодня позиционирует себя уже не как доработчик, а независимый автопроизводитель. В перспективе в "Лада Бизнес" войдут автомобили новой марки SKM. В официальных дилерских центрах будут выделены зоны с брендированием "Лада Бизнес".