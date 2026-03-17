В Нижегородской области обяжут перекрасить все такси в оранжевый цвет

Министерство транспорта Нижегородской разработало законопроект, по которому стандартные такси должны стать оранжевыми. По замыслу чиновников, поскольку в такой цвет выкрашен муниципальный транспорт, такси должно вписаться в единую систему. Исключение предусмотрено для машин премиум-сегмента категории "бизнес" - они могут быть черными.

Всего в реестре региона 21 616 автомобилей такси. Федеральное законодательство (№ 580-ФЗ) не содержит жестких требований к цвету кузова. На общероссийском уровне обязательными являются лишь опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и цветографическая схема ("шашечки") по бокам кузова автомобиля. Регионам же предоставлено право самостоятельно определять цветовую гамму.

Нововведение не будет иметь обратной силы для действующих игроков рынка. Требования не распространятся на автомобили, владельцы которых получили разрешения на перевозку до принятия законопроекта. Поскольку документ выдается на пять лет, то перекрашивать парк такси будут поэтапно по мере обновления разрешительной документации.

Однако участники рынка встретили инициативу без энтузиазма. Операционный директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Даниил Курашев предупреждает о рисках для отрасли. Он отмечает, что ужесточение законодательства за последние два года уже привело к оттоку водителей в "серую зону".

По его словам, сейчас в автопарке компании в Нижнем Новгороде работают всего пять машин оранжевого цвета. Он считает, что что финансовые затраты для исполнения закона станут критическими.

К уменьшению количества автомобилей, работающих в такси, приведет не только требование регистрировать изменение цвета машины в ГИБДД, но и необходимость оклейки автомобилей в оранжевую пленку, что повлечет огромные расходы и таксопарков, и водителей с собственным транспортом", - резюмировал Курашев.

Автоэксперт Сергей Кузин, напротив, считает, что глобальных потрясений не случится из-за длительного переходного периода. По его мнению, более существенно на увеличение тарифов повлияет другая мера - закон о локализации такси, вступивший в силу с 1 марта 2026 года и ограничивший круг производителей техники для таксопарков.

Он также указывает на бюрократические нестыковки и на неопределенность в подзаконных актах к планируемым нововведениям, так как непонятно - нужно ли будет перекрашивать всю машину или достаточно изменить цвет лишь части кузова? Пока в проекте на этот счет нет четкого регламента.

Но именно этот момент важен, так как согласно действующим правилам, перекраска или оклейка пленкой, меняющая основной оттенок, требует внесения данных в техпаспорт и свидетельство о регистрации автомобиля - водитель обязан обратиться в ГИБДД в течение пяти дней. За управление транспортным средством с незарегистрированными изменениями предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 500-800 рублей. При повторном нарушении он вырастает до 5000 рублей, а также водитель лишается прав на срок до трех месяцев.

В то же время Сергей Кузин скептически оценивает перспективы контроля за исполнением нормы, указывая на недостаток ресурсов.

"Инспекторов ГИБДД не хватает, и часто они сосредоточены на более серьезных проблемах - это выявление пьяных водителей на дорогах и пресечение нарушений ПДД, поэтому проверять цвет транспортного средства, я думаю, что они точно не будут, - уверен эксперт.

Сейчас проект закона проходит оценку регулирующего воздействия. На сайте правительства Нижегородской области размещено уведомление о проведении публичных консультаций и добавлен опросный лист, где все заинтересованные могут оставить свои пожелания и замечания.