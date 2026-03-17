Эксперты проанализировали надежность подержанного Chevrolet Bolt

Эксперты проанализировали надёжность подержанного электромобиля Chevrolet Bolt, отметив его противоречивую историю с момента дебюта в 2017 году. Модель изначально позиционировалась как доступный вариант с большим запасом хода, быстро завоевав популярность благодаря положительным отзывам о качестве езды и надёжности. Однако впоследствии массовые инциденты с самовозгоранием батарей первой серии привели к масштабному отзыву для замены аккумуляторов, хотя общий уровень надёжности, согласно данным J. D. Power, оставался средним. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В отчёте J. D. Power за 2026 год Chevrolet удерживает высокие позиции среди бюджетных производителей, что объясняется качеством сборки и удовлетворённостью клиентов. Это свидетельствует о способности компании преодолевать технические трудности, сохраняя доверие потребителей.

Для покупателей подержанных Bolt оптимальным выбором считаются модели последних лет выпуска, например 2023 года, которые оснащены обновлёнными батареями увеличенной ёмкости и современными мультимедийными системами. Такие улучшения повышают комфорт эксплуатации и продлевают срок службы электромобиля, делая его более привлекательным на вторичном рынке.