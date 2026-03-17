GMC Canyon AT4X 2026 года укомплектовали новым функциональным бампером

В 2026 модельном году среднеразмерный пикап GMC Canyon третьего поколения получит важное обновление для внедорожной комплектации AT4X. Теперь эта версия сможет оснащаться задним бампером CornerStep, ранее доступным во всех других модификациях, кроме AT4X. Эта опция устанавливается дилерами и заменяет стандартный задний бампер, хотя её точная стоимость пока не раскрыта. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Разработка General Motors призвана упростить доступ к грузовому отсеку благодаря текстурированным ступенькам по углам бампера. Это снижает высоту подъёма и облегчает погрузочно-разгрузочные работы для владельцев, активно использующих кузов. Однако бампер CornerStep несовместим с пакетом AT4X AEV Edition, который включает уникальный усиленный задний бампер от American Expedition Vehicles.

Новое поколение Canyon базируется на обновлённой платформе 31XX и оснащается турбированным бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра. Производство модели осуществляется на заводе GM в Вентцвилле, штат Миссури, что подчёркивает её значимость в линейке бренда.