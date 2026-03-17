Кроссовер Lexus NX японской сборки получил российское ОТТС. В открытой базе Одобрений типа транспортного средства появился документ, подтверждающий, что Lexus NX успешно прошёл процедуру обязательной сертификации. Это выяснил журнал Motor. После получения разрешительных бумаг такие автомобили можно легально продавать на территории всего ЕЭАС.

Заявителем, подавшим документы на получение ОТТС, выступило ООО «Тойота Мотор Казахстан». Представителями производителя значатся российская фирма «Тойота Мотор», армянская «Тойота Ереван» и белорусская «Эмир Моторс».

Важно уточнить, что получение Одобрения через российскую лабораторию «САТР-ФОНД» вовсе не означает того, что японская марка планирует возобновить продажи своих моделей на рынке РФ.

Добавим, что сертификацию прошёл автомобиль второго поколения. В документ оказались вписаны бензиновые модификации NX 250, NX 350, NX 200, а также гибридные NX 350H и NX 450H+.

Кстати, редакция журнала Motor тестировала этот Lexus. Он получился интересным — по-лексусовски дерзкая внешность, яркий интерьер, приятные настройки подвески и рулевого управления.

Ранее стало известно, что обновлённый роскошный минивэн Lexus получил бесшумные шины.