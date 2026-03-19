Власти Дели вводят денежные стимулы для покупки электромобилей

В столице Индии запускается программа финансового стимулирования, призванная сделать электромобили более привлекательными для покупателей по сравнению с традиционными машинами. Эта инициатива является частью более широкой стратегии развития автомобильного рынка, нацеленной на 2026 год и ускорение перехода на электротранспорт. Политика включает прямые субсидии и льготы, в некоторых случаях достигающие 30–40 тысяч рупий, а также отмену дорожного налога и регистрационных сборов, что существенно снижает стоимость владения. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Параллельно власти планируют расширить сеть зарядных станций и внедрить программы утилизации старых автомобилей с дополнительными преимуществами для тех, кто переходит на электромобили. Основная цель этих мер — не просто увеличить продажи, а изменить структуру рынка в пользу электротяги. Особое внимание уделяется доступным двух- и трёхколёсным транспортным средствам, которые составляют значительную часть городского трафика, где эффект от субсидий может проявиться быстрее всего.

Эти шаги фактически меняют экономику владения автомобилем: если раньше решающим фактором была цена покупки, то теперь ключевую роль играет совокупная стоимость владения, включающая субсидии, налоги и расходы на топливо. В таком контексте электромобили могут постепенно перейти из нишевого сегмента в массовый, что способно заметно повлиять на глобальный рынок в ближайшие годы. Программа направлена на то, чтобы сделать электротранспорт более доступным, особенно для массового потребителя, и стимулировать устойчивые изменения в транспортной системе.