Citroen планирует вернуть на рынок компактные минивэны

Французский автопроизводитель Citroen изучает возможность возрождения минивэнов, некогда популярных в начале века, но вытесненных кроссоверами. Электрические технологии предоставляют новые перспективы для этого типа кузова, что подтверждается концептом ELO, демонстрирующим интерес к формату MPV. Ожидается, что будущая модель может использовать специализированную электроплатформу для оптимизации внутреннего пространства, позволяя создать автомобиль длиной около 4,1 метра с просторным салоном, возможной конфигурацией на шесть мест по схеме 3+3 и вместительным багажником. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Электроплатформы, в отличие от традиционных двигателей внутреннего сгорания, предлагают большую гибкость в компоновке, что способствует созданию компактных и практичных моделей. Также рассматривается применение платформы STLA Small, которая дебютирует на новых автомобилях концерна Stellantis, с возможным внедрением системы рулевого управления без механической связи для увеличения пространства в салоне.

Аналогичные намерения есть у FIAT, который может возродить модель Multipla на той же базе. Это указывает на тенденцию возвращения компактных семейных минивэнов, адаптированных к современным электрическим технологиям, что может предложить альтернативу кроссоверам для покупателей, ценящих практичность и вместимость.