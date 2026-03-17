BMW iX3 стал официальным «автомобилем безопасности» мадридского «Реала»

BMW представила электрический кроссовер iX3 в качестве нового «Safety Car» для футбольного клуба Real Madrid, что знаменует полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в рамках этого партнерства. Ранее использовались гибридные модели XM и M5 Touring, но теперь бренд делает акцент на экологичности, продвигая электромобили через спорт. Этот шаг демонстрирует переход индустрии к устойчивым технологиям, формируя новый имидж авто. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобиль основан на версии iX3 50 xDrive, получил пакет M Sport и 20-дюймовые колеса для улучшения аэродинамики. Он выполнен в специальной ливрее с лозунгом «Rethink The Game», подчеркивающим спортивный характер. Несмотря на название, iX3 не является гоночным автомобилем, а служит имиджевым проектом и частью маркетинговой стратегии BMW. Модель будет представлена публике 22 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Атлетико».

Сотрудничество BMW и Real Madrid продолжается уже четвертый сезон, охватывая не только мужскую футбольную команду, но и женские, а также баскетбольные составы. Игроки получают новые автомобили, среди которых все чаще встречаются электрокары и гибриды. Это показывает, как автопроизводители используют спорт в качестве витрины технологий, смещая акцент с мощности и звука на экологичность и электротягу.

BMW активно продвигает электромобили через массовую аудиторию, действуя в соответствии с трендами индустрии. Ранее издание уже сообщало о ценах на новый BMW iX3, что подчеркивает коммерческий интерес к этой модели. Таким образом, партнерство с Real Madrid служит эффективным инструментом для демонстрации технологических достижений бренда и привлечения внимания к электрическим автомобилям.