Стало известно, сколько времени россияне тратят на перевозку детей

Раскрыто, сколько времени россияне тратят на перевозку детей. Сегодня родители предпочитают самостоятельно доставлять своих малышей в учебные заведения и на дополнительные развивающие занятия. Сколько времени они на это тратят, выяснили в компаниях Level Group и «Синергия Франчайзинг».

У большей части родителей логистика занимает от 2 до 4 часов в неделю — этот вариант выбрали 33% опрошенных. Ещё 17% респондентов сообщили, что на перевозку ребёнка уходит от 5 до 7 часов в неделю, 3% проводят в дороге по 8—10 часов еженедельно, а 5% — больше 10 часов.

Стоит отметить, что если перевозка детей занимает менее 4 часов в неделю, то чаще родители делят обязанности пополам, но если более 5 часов, то рутина, как правило, перекладывается на мам. Так, только 13% отцов готовы возить детей в секции и на кружки 5—7 часов в неделю, матери — в 20% случаев. При нагрузке от 8 до 10 часов — 2% отцов и 4% матерей, если перевозка занимает более 10 часов — 6% матерей и 2% отцов.

К слову, согласно исследованию, порядка 25% россиян готовы полностью перестроить свой график для того, чтобы отвезти ребёнка на занятие. Из них подстраиваться под расписание несовершеннолетних готовы 29% мам и 20% пап.

Впрочем, большинство участников опроса всё же не готовы жертвовать своим комфортом. Так, 40% россиян отказались от кружков из-за затрат на дорогу, 21% свалили логистику на бабушек и дедушек, а 15% наняли няню.

