В Госдуме приняли поправки о штрафах на ОСАГО

В ГД приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО. Депутаты приняли во II чтении законопроект, предполагающие ограничение количества штрафов с комплексов автоматической фотовидеофиксации за отсутствие «автогражданки». Предполагается, что в случае принятия нововведения начнут действовать не ранее III квартала.

Согласно законопроекту, наказывать водителей за отсутствие страховки будут не чаще одного раза в сутки.

Как отмечают авторы поправок, необходимость нововведений возникла в связи со скорым запуском администрирования нарушения дорожными камерами.

«При этом одним из основных препятствий к внедрению соответствующих проверок с применением камер фотовидеофиксации является действующая в настоящее время формулировка статьи 12.37 КоАП РФ, позволяющая неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без полиса ОСАГО», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что в тестовом режиме проверка наличия ОСАГО при помощи дорожных камер уже стартовала в одном из городов России. Но наказывают только отдельных водителей, и не штрафами.