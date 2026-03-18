Марка Jetta опровергла информацию об уходе из России.

© Российская Газета

"Jetta остается на российском рынке. Автомобили по-прежнему доступны к покупке и обслуживанию у дилеров", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе бренда.

Там также добавили, что основные усилия марки "будут направлены на поддержку текущей модельной гаммы".

В пятницу стало известно, что в РФ перестал работать сайт и колл-центр Jetta. На момент написания текста официальный сайт бренда по-прежнему не открывается.

Напомним, что в Китае в начале года была объявлена реорганизация Jetta. В ближайшие годы под этой маркой появятся новые электромобили и гибриды.