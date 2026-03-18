Nissan Rogue 2027 года обновится дизайном и гибридной системой e-Power

Следующее поколение популярного кроссовера Nissan Rogue, известного также как X-Trail, ожидается к 2027 году, и его облик уже начал прорисовываться благодаря утечкам и рендерам. Внешний вид модели сохранит характерные черты, но обновится в духе современных тенденций бренда, с акцентом на яркие цветовые решения для кузова и интерьера, ориентированные на молодых покупателей. Основным техническим обновлением станет гибридная система e-Power, использующая 1,5-литровый бензиновый двигатель в качестве генератора и электромотор для привода колес, с суммарной мощностью около 200 лошадиных сил, без возможности подзарядки от сети. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Новая модель займет место на рынке США, где она является ключевым продуктом для Nissan, и будет конкурировать с такими автомобилями, как Toyota RAV4 и другими популярными внедорожниками. В условиях меняющихся предпочтений потребителей, гибридные решения типа e-Power представляют собой компромиссный вариант для тех, кто стремится сократить расход топлива, но пока не готов полностью перейти на электромобили. Nissan рассчитывает, что сочетание обновленного дизайна и эффективной гибридной технологии позволит удержать лидирующие позиции в сегменте, особенно если удастся сохранить конкурентоспособную цену.