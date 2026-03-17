Японская компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla.

Информация об этом появилась в базе Федерального института промышленной собственности.

Правообладателем указана «Тойота Дзидося Кабусики Кайся» («Тойота Мотор Корпорейшн»).

Товарный знак зарегистрировали 17 марта 2026 года по классу 12, который включает автомобили.

Исключительное право действует до 28 марта 2035 года.

Ранее в России запатентовали товарный знак Lada Parus.