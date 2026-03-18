В России ускоряют развитие транспортной инфраструктуры

В России продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, за прошлый год в стране увеличились объёмы строительства автомобильных и железных дорог, открываются новые пассажирские терминалы в региональных аэропортах, а также расширяется сеть городского транспорта, передаёт «Парламентская газета». Матвиенко подчеркнула, что работа в этом направлении будет продолжена.