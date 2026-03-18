Audi официально подтвердила возрождение модели A2

Немецкий автопроизводитель Audi анонсировал возрождение модели A2, которая не выпускалась более двух десятилетий. Электрический кроссовер компактного размера планируется представить в 2026 году, заменив в линейке модели A1 и Q2, с акцентом на доступность — стартовая цена ожидается менее 30 тысяч фунтов, что сделает его самым недорогим электромобилем марки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Новая модель будет использовать платформу MEB от Volkswagen, что обеспечит схожесть характеристик с Volkswagen ID.3, но дизайн получит кроссоверные элементы и отсылки к оригинальному A2 конца 1990-х годов. Audi подчеркивает, что ключевой идеей останется максимальная эффективность, унаследованная от предшественника с легкой алюминиевой конструкцией и хорошей аэродинамикой, с акцентом на снижении сопротивления воздуха в новом поколении.

Производство наладят в Ингольштадте, а официальная премьера запланирована на осенний сезон. Возвращение A2 отражает стратегию бренда по расширению доступного сегмента электромобилей, где конкуренция с массовыми моделями усиливается.