Geely готовит полноприводный седан Galaxy Starshine 7

Компания Geely анонсировала премьеру новой гибридной четырехдверки. По предварительным данным, суммарная отдача системы топовой модификации составляет 424 л.с.

Сертификат этого седана Geely внесли в базу Минпрома КНР еще в прошлом году. Теперь же сама компания распространила официальные изображения и поделилась кое-какими свежими подробностями. Новинка пополнит электрифицированную линейку Galaxy, на домашний рынок она выйдет под именем Starshine 7. Четырехдверка представляет собой подзаряжаемый гибрид, причем для нее предусмотрен полный привод.

Внешне Geely Galaxy Starshine 7 можно перепутать с гибридом Galaxy Starshine 6 и его чисто бензиновым вариантом, который в Китае позиционируют в качестве Geely Emgrand пятой генерации. Однако у «семерки» все-таки свой дизайн. Geely Galaxy Starshine 7 имеет оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари, в фарах – другая диодная начинка. К слову, окантовка решетки может быть с подсветкой.

Кроме того, седан крупнее «шестерки» и Эмгранда. Длина Galaxy Starshine 7 равна 4958 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм, расстояние между осями – 2852 мм. Для сравнения, длина и колесная база Galaxy Starshine 6 составляют 4806 и 2756 мм соответственно, нового Geely Emgrand – 4815 и 2755 мм.

Интерьер «семерки» оформлен в едином стиле с остальными актуальными моделями компании. Седану достались раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, дублирующая управление мультимедиа «хрустальная» шайба и несколько кнопок. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Собственная фишка Geely Galaxy Starshine 7 – глазастый кубик на передней панели. Вероятно, это голосовой помощник. Разумеется, для новинки также заявлен комплекс водительских ассистентов.

Официально объявлено, что Galaxy Starshine 7 предложат с полным приводом e-AWD (у «шестерки» и Эмгранда полноприводных версий нет) и адаптивной подвеской. В Geely еще заявили о том, что с места до «сотни» полноприводный седан разгоняется за 5,4 секунды. Других подробностей о начинке производитель пока не привел. Согласно прошлогоднему сертификату, силовая установка включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. Китайские профильные СМИ также утверждают, что совокупная отдача полноприводного Galaxy Starshine 7 составляет 424 л.с. и 526 Нм, и что седану положена батарея емкостью 18,99 или 28,3 кВт*ч.

Полноценную премьеру Geely Galaxy Starshine 7 проведут в ближайшее время. Китайцы прогнозируют цены в размере 100 000 – 150 000 юаней (около 1,17 млн – 1,76 млн рублей по текущему курсу). Младший гибрид Galaxy Starshine 6 без учета акций стоит 74 800 – 105 800 юаней (878 000 – 1 242 000 рублей).