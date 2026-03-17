Белорусским дилерам запретили обслуживать «серые» Geely

Владельцам Geely, которые были ввезены на территорию республики путём параллельного импорта, придётся обращаться на независимые СТО. Официальные сервисные странции получили указание не брать такую технику для диагностики, технического обслуживания и ремонта.

«Китайские коллеги запретили обслуживать автомобили, которые куплены не у [официального дилера]», — приводит цитату сотрудника дилерского центра издание ABW.

Таким образом Geely защищает официальный рынок продаж, а также страхуется от неправильного подбора запчастей по VIN-номеру: были случаи, когда детали не подходили.

Как отмечают журналисты, в их распоряжении есть несколько подобных обращений от владельцев «серых» машин, которым теперь придётся пользоваться услугами независимых СТО.

Между тем, в Китае представили новый Geely: у него полный привод, низкая цена и габариты Camry.