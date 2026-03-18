Audi A8 действительно уходит в отставку, роль флагмана отойдет кроссоверу Q9

Компания Audi подтвердила, что постепенно сворачивает производство флагманского седана A8 четвёртого поколения (Typ 4N), прямого наследника у него в ближайшие годы не будет.

Две недели назад выяснилось, что Audi перестала принимать заказы на A8 в родной Германии, но в других станах конфигураторы работали. Сегодня Audi обнародовала финансовые итоги работы в 2025 году (они, к слову, вполне удовлетворительные), после чего представители компании в рамках кулуарного общения с прессой подтвердили, что жизненный цикл Audi A8 четвёртого поколения подходит к концу. Точная дата завершения производства пока не названа, но в целом ясно, что этот год станет для флагманского седана последним.

Audi A8 первого поколения вышел на рынок в 1994 году, его предшественником был флагманский седан Audi V8, он выпускался с 1988 по 1994 год. Таким образом в современной истории Audi было пять флагманских седанов. Нынешний Audi A8 выпускается с 2017 года, в 2021 году он пережил рестайлинг, тогда же дебютировала роскошная версия Horch, состряпанная специально для китайского рынка. Все версии, в том числе Horch, собираются в Германии на заводе Audi в Неккарзульме.

Ещё весной 2024 года мы рассказывали читателям о том, что судьба Audi A8 повисла в воздухе, потому что компания потеряла веру в то, что чисто электрический флагман нового поколения по мотивам концепта Grandsphere будет иметь успех у покупателей. Тогда мы предположили, что нынешний «углеводородный» Audi A8 четвёртого поколения надолго задержится на рынке и даже, возможно, получит ещё один рестайлинг, но этого не случилось — у руководства Audi оказалось гораздо меньше оптимизма в отношении этой модели, чем у нас.

Интернет-журнал motor1 со ссылкой на представителя Audi сообщает, что некий преемник у A8 всё же запланирован, но он появится только к концу текущего десятилетия, и пока неясно, в каком форм-факторе он будет выполнен — возможно, это будет не седан. Роль самой крупной и статусной модели Audi в ближайшие годы будет выполнять большой кроссовер Audi Q9, премьера которого ожидается в этом году, а выхода на рынок в 2027-м. Audi Q9 не будет электромобилем, его оснастят бензиновыми двигателями V6 и V8 в составе гибридных силовых установок. В 2028 году у Audi Q9 появится ближайший родственник в лице флагманского кроссовера Porsche, известного на данный момент как проект K1.

От себя добавим, что отказ Audi от A8, вероятно, связан не только с тем, что задуманный в начале этого десятилетия электрический преемник сегодня никому не нужен, но и с кризисом жанра больших премиальных седанов в целом. Компания Mercedes-Benz в последние годы очень недовольна продажами S-класса, «семёрка» BMW на глобальном уровне пока держится, но и Mercedes-Benz S-класса, и BMW 7 Series сдают позиции в Китае под натиском местных более доступных и высокотехнологичных конкурентов. Американские марки Сadillac и Lincoln отказались от классических седанов, но у Сadillac есть хотя бы большой электрический лифтбек Celestiq. Тем не менее мы верим, что ренессанс представительских седанов будет, и Audi наверняка захочет в нём поучаствовать.