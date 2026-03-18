Tesla Roadster переносят на апрель: Илон Маск назвал новую дату

Новую дату возможной премьеры Tesla Roadster назвал Илон Маск, указав на конец апреля 2026 года. Это очередной сдвиг сроков, поскольку ранее планировалось представить электрический суперкар 1 апреля. Производство модели, как ожидается, начнётся через 12–18 месяцев после официального дебюта. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Второе поколение Roadster впервые показали в 2017 году, а старт производства изначально намечался на 2020 год. С тех пор даты неоднократно переносились, что делает историю модели полной задержек.

По заявленным параметрам электрокар остаётся одним из самых амбициозных проектов Tesla. Он будет оснащён полным приводом и колесным крутящим моментом около 10 000 Нм.

Разгон до 100 км/ч составит примерно 2,1 секунды, а до 160 км/ч — 4,2 секунды. Максимальная скорость заявлена на уровне 400 км/ч.

Отдельно стоит отметить запас хода: батарея ёмкостью около 200 кВт·ч позволит проезжать до 1000 км на одной зарядке. Если сроки не изменятся, Roadster станет ключевой витриной технологий Tesla и одним из самых быстрых серийных электромобилей на рынке.