Toyota может выпустить экстремальный пикап TRD Hammer

Японский автопроизводитель Toyota подал заявку на регистрацию товарного знака TRD Hammer, что может сигнализировать о создании нового высокопроизводительного пикапа, ориентированного на экстремальные условия. Название связано с подразделением Toyota Racing Development и ранее упоминалось в опросах среди владельцев Tundra. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Новая модель, как ожидается, займет позицию выше версии TRD Pro и станет прямым конкурентом Ford F-150 Raptor. Пикап может получить внедорожную конфигурацию с акцентом на высокую скорость и выносливость в сложных условиях. Это позволит ему бороться в сегменте так называемых «суперпикапов».

Предполагается, что TRD Hammer будет оснащен крупными колесами диаметром до 37 дюймов, доработанной подвеской с увеличенным ходом и усиленными внедорожными характеристиками. Текущая Toyota Tundra TRD Pro уже имеет гибридную силовую установку мощностью 437 л.с., но ориентирована больше на универсальное использование, чем на экстремальные гонки по бездорожью.

Если проект реализуется, он может изменить позиционирование бренда в этом сегменте и усилить конкуренцию на рынке мощных пикапов. Модель, вероятно, пополнит сегмент топовых внедорожников 2026 года, хотя компания официально не подтверждала сроки запуска и технические характеристики.