Cadillac CT5-V Blackwing получил экстремальный тюнинг

Тюнинг-ателье Peak Customs совместно с HRE Performance Wheels представило обновлённую версию Cadillac CT5-V Blackwing, сохранив базовый компрессорный V8 объёмом 6,2 литра с мощностью 668 л.с. и крутящим моментом 659 Нм. Внешний вид полностью преображён: кузов покрыт плёнкой Satin Midnight Black, добавлены карбоновые элементы, включая капот и детали экстерьера и интерьера, что создаёт тёмную эстетику. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Контрастными акцентами стали красные тормозные суппорты и кованые диски HRE HX101 в отделке Satin Bronze, обутые в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 для высоких нагрузок. Установка выхлопной системы Corsa Performance усилила звучание двигателя и позволила лучше раскрыть потенциал силовой установки. Это подчёркивает внимание к деталям и повышение динамических характеристик.

На фоне общего сокращения предложений седанов CT5 остаётся важной моделью для Cadillac, особенно в версии Blackwing. Такой тюнинг демонстрирует устойчивый интерес к мощным бензиновым автомобилям, несмотря на растущую популярность электромобилей. Проект иллюстрирует, как специализированные ателье могут усиливать и без того выдающиеся характеристики серийных машин.