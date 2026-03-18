Land Rover тестирует электрический Range Rover Velar

Land Rover активно тестирует полностью электрическую версию Range Rover Velar, демонстрируя значительные изменения в дизайне и технологиях. На недавних шпионских снимках видны обновлённый кузов и кардинально переработанный интерьер, который стал более минималистичным и оснащённым современными дисплеями. В салоне установлен цифровой приборный щиток размером около 12 дюймов и крупный 17-дюймовый экран мультимедиа на центральной консоли, что интегрирует управление климатом и другими функциями в чистый интерфейс. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Кузов модели эволюционирует в сторону более купеобразного силуэта, сохраняя премиальный статус, и включает такие функции, как система камер с обзором 360 градусов и «прозрачный капот», а также пневмоподвеску для комфорта. Технически Velar переходит на новую электрическую платформу EMA с 800-вольтовой архитектурой, что обеспечивает батарею ёмкостью свыше 100 кВт·ч и запас хода не менее 600 километров. Силовая установка с двумя электромоторами выдаёт мощность более 500 лошадиных сил, что делает эту модель важным шагом бренда в сегменте электрокроссоверов.

Электрический Velar представляет собой попытку задать новые стандарты в комфорте и технологиях, а не просто догнать рынок. Если заявленные характеристики подтвердятся, модель может серьёзно конкурировать с другими премиальными электромобилями, подчёркивая стремление Land Rover к инновациям в условиях перехода на электротягу.