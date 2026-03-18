LIUX готовит электрический квадрицикл BIG дешевле 18 000 евро

Испанский стартап LIUX готовится к запуску производства своего первого серийного электромобиля — компактного квадрицикла BIG, который уже прошёл валидацию и находится на финальной стадии сертификации. Продажи модели стартуют в ближайшие месяцы, при этом её цена составит менее 18 000 евро, что делает её одним из самых доступных электрокаров на европейском рынке. Производство будет организовано в испанской Гвадалахаре, где компания строит собственный завод с инвестициями около 30 млн евро. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Модель BIG относится к категории L7e и предназначена для городской эксплуатации. Несмотря на скромные размеры — всего 2,7 метра в длину — она предлагает запас хода до 215 км по циклу WMTC благодаря батарее на 15 кВт/ч. В будущем планируется выпуск версии с аккумулятором 20 кВт/ч, которая обеспечит автономность свыше 270 км.

Особенностью конструкции является использование сверхлёгкого композитного каркаса и кузова из перерабатываемого льняного волокна. Это позволило снизить массу автомобиля и заявить о сокращении углеродного следа до 40% по сравнению с обычными городскими электромобилями.

По оснащению модель приближена к полноценным автомобилям: в ней предусмотрены сенсорный экран на 11 дюймов, климат-контроль, LED-оптика и поддержка смартфонов. Мощность ограничена 15 кВт, а максимальная скорость составляет 90 км/ч, что соответствует требованиям класса.

Таким образом, LIUX стремится занять нишу между микрокарами и полноценными электромобилями, предлагая более доступную альтернативу на фоне роста цен на электрокары в Европе. Этот подход отражает растущий спрос на компактные и экологичные транспортные решения для городской среды.