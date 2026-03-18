Новосибирск может выйти из «красной зоны» ОСАГО

В Банке России допустили снижение коэффициента ОСАГО в Новосибирской области при борьбе с автоподставами.

В Банке России не исключили, что Новосибирская область может выйти из так называемой «красной зоны» по ОСАГО. Это станет возможным при снижении уровня страхового мошенничества и стабилизации ситуации на рынке. Об этом пишет Сиб.фм.

В регионе уже усилили борьбу с автоподставщиками: МВД регулярно сообщает о задержаниях и передаче дел в суд. Параллельно депутаты Заксобрания обратились в Центробанк и Госдуму с просьбой пересмотреть территориальный коэффициент, который, по их мнению, завышен.

Как пояснили в Сибирском ГУ Банка России, повышение коэффициента было связано с высоким уровнем подозрительных страховых случаев. Почти 20% выплат приходились на ДТП с участием водителей, неоднократно попадавших в аварии. В итоге выплаты по ОСАГО в регионе превысили сборы на миллиарды рублей.

С декабря 2025 года коэффициент увеличили вдвое — до 3,12. Такие меры применили только к двум регионам, включая Новосибирскую область.

В регуляторе отмечают, что пересмотр возможен при улучшении показателей. Для этого необходимо взаимодействие властей, правоохранительных органов и страховых компаний. Опыт других регионов показывает, что ситуацию можно изменить.