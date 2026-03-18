В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки

В пресс-службе МВД России напомнили, что владелец автомобиля после его приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учёт в течение десяти дней.

Срок постановки автомобиля на учёт, как отмечает РИА Новости, отсчитывается со дня приобретения владельцем прав на машину.

Ранее независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал, что возможность ездить на новом автомобиле без номеров в течение десяти суток после покупки является популярным заблуждением.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин между тем рассказал RT о появлении новой мошеннической схемы, связанной с продажей автомобилей через мессенджеры.