Кроссовер DS №7 пришел на смену DS 7

Стартовая цена нового среднеразмерного кроссовера французского бренда уже известна. Модель будет доступна как с гибридной, так и с полностью электрической установкой.

© Колеса.ру

Марка DS, которая сейчас входит в состав мультибрендового автогиганта Stellantis, представила паркетник, изначально получивший название DS 7 Crossback в 2017 году. В ходе обновления в 2022-м среднеразмерный кроссовер сменил название на DS 7, а теперь ему на смену пришла новая модель, уже с индексом DS №7. В основе этого SUV французской марки лежит платформа STLA Medium, которая роднит его с уже вышедшим на рынок кросс-лифтбеком DS №8.

DS

Как Kolesa.ru сообщал ранее, марка DS решила добавить в названия своих моделей символ «№», чтобы подчеркнуть «принадлежность бренда DS к лучшим представителям мира французского шика», к примеру, к известной парфюмерной линейке Chanel. Напомним, первенцем этой линейки стал кросс-лифтбек DS №8. Он же стал первым, кто получил новый фирменный стиль бренда, в котором теперь оформлен и паркетник DS №7.

«Номер семь» имеет купеобразный кузов, длинный капот с выштамповками, короткие свесы, «T-образную» головную оптику с длинными светодиодными «клыками», планку между фарами со светящимися вертикальными тонкими штрихами и логотипом марки по центру. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован довольно крупный воздухозаборник. Паркетник снабдили глянцевым чёрным обвесом по периметру кузова, включая округлые накладки на колёсные арки.

DS

В профиль у DS №7 можно увидеть 21-дюймовые колёсные диски, обычные наружные зеркала, хромированную полоску по верхней кромке бокового остекления, утопленные ручки передних дверей и скрытые механизмы для задних боковых дверей. Крышу венчает антенна «акулий плавник», корма украшена большими «T-образными» фонарями и спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери.

Габаритная длина нового кроссовера равна 4,66 метра (на 7 см больше, чем у предшественника), ширина равна 1,90 метра, высота – 1,63 метра, а расстояние между осями – 2,79 метра (на 5 см больше). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx у DS №7 равен 0,26. Объём багажника варьируется от 500 до 560 литров – в зависимости от «начинки» и аудиосистемы.

DS

В салоне, доступном в различных вариантах оформления, установлено четырёхспицевое рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом, а на передней панели находятся 10-дюймовый виртуальный щиток приборов и 16-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Ещё новинку снабдили двухэтажным центральным тоннелем и устройством для беспроводной зарядки смартфонов.

DS №7 предложат с разными вариантами «начинки». В состав гибридной установки входит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с электромотором мощностью 28 л.с., который интегрирован в шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Совокупная отдача этой системы равна 145 л.с.

Помимо этого, кроссоверу DS N°7 E-Tense положен 230-сильный электромотор на передней оси (с функцией boost – 260 л.с.), варианту Long Range с передним приводом – 245-сильный электродвигатель (кратковременно – до 280 л.с.), а дальнобойному «полноприводнику» – 350-сильная двухмоторная установка (375 л.с.). Минимальное время разгона с места до «сотни» для модели составляет 5,4 секунды.

DS

«Зелёному» паркетнику положены две тяговые батареи на выбор – ёмкостью либо 73,7, либо 97,2 кВт*ч. В первом случае максимальный запас хода у переднеприводного SUV равен 543 км (по циклу WLTP). Во втором у варианта FWD дальнобойность без подзарядки составляет 740 км, у полноприводного DS N°7 – 679 км.

Дилеры уже начали собирать предзаказы на новинку, живые продажи начнутся позже в текущем году. На европейском рынке стартовый ценник на DS N°7 E-Tense с 230-сильным электромотором составляет 64 200 евро (эквивалентно примерно 6,1 млн рублей по текущему курсу).