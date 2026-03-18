Скорость электросамокатов предложили снизить до 12 км/ч

В России предложили снизить допустимую скорость движения электросамокатов с 25 до 12 км/ч. Инициатива направлена на повышение безопасности как самих пользователей, так и пешеходов, пишет ТАСС.

Также рассматривается возможность увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения для владельцев средств индивидуальной мобильности — от 2,5 тысячи до 25 тысяч рублей.

Помимо этого, предлагается ввести временный запрет на управление электросамокатами для злостных нарушителей, а также систему обязательного страхования гражданской ответственности.

Отдельно подчеркивается необходимость создания специальной инфраструктуры для СИМ и принятия федерального регулирования их использования.