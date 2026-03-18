Водителя оштрафовали за телефон в руке пешехода, оказавшегося рядом

Во Владивостоке оштрафовали водителя за телефон в руке пешехода, оказавшегося рядом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Нарушение зафиксировала камера на Нефтеветке в сторону фабрики «Заря»: машина ехала в потоке, по обочине шел парень и спокойно болтал по телефону. Но «письмо счастья» почему-то пришло хозяйке авто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф девушка уже оплатила. Теперь она пытается доказать, что она ни в чем не виновата, и получить компенсацию.

До этого сообщалось, что 1 марта в России вступил в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения в части превышения скоростного режима. Так, за превышение более чем на 60 км/ч может последовать санкция в виде лишения водительских прав на полгода. Кроме того, введена ответственность за использование телефона за рулем без системы громкой связи. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее россиянам напомнили о штрафах за громкую музыку в машине.