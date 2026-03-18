JAC может завершить продажи одной из моделей в РФ

Китайские автомобили: лифтбеки JAC J7 почти перестали продаваться в России.

Сообщается, что по статистике «Автостат Инфо», в январе на учет в ГАИ не было поставлено ни одного лифтбека JAC J7, а в феврале было зарегистрировано всего два экземпляра.

Обзор классифайдов показывает, что у дилеров по всей России остается около трех десятков таких машин, причем в основной массе это автомобили 2023 года выпуска, а считаные единицы – 2024 года выпуска.

Отметим, что JAC J7 в России продается еще и как Москвич – на столичном заводе собирают лицензионную версию под названием Москвич 6. Продажи тоже не особо высоки: за первое полугодие 2025 года было продано всего 822 экземпляра.