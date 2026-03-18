Южная Корея готовится ввести ограничения на использование автомобилей

Правительство Республики Корея начало проработку мер по ограничению использования автомобилей на фоне риска затяжного энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Ирана. Власти не исключают введения пяти- или десятидневного ограничения на использование личного транспорта - впервые за десятилетия такие меры могут затронуть не только государственный сектор, но и частных автовладельцев.

© Российская Газета

Как заявил президент Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров, в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке необходимо "расширить усилия по энергосбережению на уровне всего общества". В этой связи он поручил подготовить комплекс мер по сокращению потребления энергии, включая возможное введение системы ограничения эксплуатации автомобилей.

В профильном ведомстве - министерстве климата, энергетики и окружающей среды - подтвердили, что соответствующие меры уже находятся на стадии внутреннего рассмотрения. Одно из предложений - запретить использование автомобилей один день каждые пять или десять дней, когда очередь определяется на основе последней цифры номера.

Речь идет о выборе формата (рекомендательный или обязательный), масштаба (только государственный сектор или также частные автомобили) и сроков введения. При этом окончательное решение пока не принято и будет зависеть от развития ситуации на энергетическом рынке.

Правовой базой для подобных шагов служит Закон о рациональном использовании энергии. Он позволяет правительству вводить ограничения на использование энергоемких средств, включая автомобили, в случае серьезных сбоев в энергоснабжении или угрозы их возникновения.

Ранее Южная Корея уже прибегала к подобным мерам. В 1970-е годы, во время мирового нефтяного кризиса, власти полностью запретили использование автомобилей с мощными двигателями, а также ограничили движение в выходные дни.

В 1991 году, на фоне войны в Персидском заливе, была введена система "10-дневного ограничения" сроком примерно на два месяца - с охватом как государственных, так и частных транспортных средств. Нарушителям тогда грозил штраф в размере 100 тысяч вон.

Позднее ограничения вводились в более мягкой форме - например, в 2006 году для государственных учреждений была введена система "дней без автомобиля", а в отдельных случаях - во время крупных международных мероприятий или при резком ухудшении экологической ситуации.

Однако эффективность подобных мер остается под вопросом. Эксперты отмечают, что без участия частного сектора добиться заметного снижения энергопотребления невозможно, но именно этот сегмент сложнее всего регулировать. Большое количество исключений - для инвалидов, семей с детьми, экстренных служб и жителей районов с плохой транспортной доступностью - может свести эффект к минимуму.

Кроме того, введение реальных санкций, таких как штрафы, может вызвать общественное недовольство и создать дополнительную нагрузку на экономику.