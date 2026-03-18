Продажи внедорожников и кроссоверов идут на рекорд

В последний зимний месяц 2026 года в России было продано 60 тысяч внедорожников и кроссоверов (SUV). Эта цифра составила внушительные 75% от общего объема продаж легкового транспорта. Таким образом, сегмент SUV установил новый исторический рекорд месячных продаж, сообщает "Автостат".

Прежний максимум был зафиксирован в октябре прошлого года на уровне 74,7%. В последующие три месяца, с ноября 2025-го по январь 2026-го, доля SUV колебалась в пределах 73,6-74,6%. Это означает, что на сегодняшний день три из четырех проданных автомобилей в России представляют собой кроссоверы или внедорожники.

Заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин полагает, что достигнутые 75% - это не предельная отметка, и в будущем сегмент SUV может укрепить свои позиции еще сильнее.

Он объясняет эту тенденцию тем, что, за исключением отечественных моделей Lada и некоторых седанов зарубежных марок, на российском рынке практически отсутствуют автомобили В и С классов. Ранее эти сегменты были представлены ушедшими брендами и пользовались стабильным спросом.

Поскольку в планах оставшихся производителей пока нет предложений в данных классах, доля кроссоверов и внедорожников имеет высокий потенциал для дальнейшего роста.

