В Австралии дебютирует электрический фургон Farizon V7E

В мае на австралийском рынке дебютирует электрический фургон Farizon V7E, который позиционируется как альтернатива компактным моделям Volkswagen Caddy и Peugeot Partner. Это вторая машина бренда Farizon, принадлежащего китайскому концерну Geely, после SuperVan, представленной там в прошлом году. По ширине новинка сопоставима с конкурентами, но превосходит их по длине, предлагая грузоподъёмность 1300 кг и объём грузового отсека 6,95 кубических метров. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Хотя точные технические параметры ещё не подтверждены, производитель заявляет, что запас хода на литий-железо-фосфатной батарее от CATL достигнет 329 км. Документация указывает на наличие одного электродвигателя мощностью 110 кВт. Farizon также упоминает оснащение комплексными системами помощи водителю, расширенными возможностями подключения со смартфонами и современными технологиями безопасности, без раскрытия деталей.

Полные характеристики, варианты исполнения и цены на электрический коммерческий фургон V7E станут известны в апреле, что позволит оценить его конкурентоспособность на фоне европейских аналогов. Этот шаг расширяет присутствие китайских электромобилей в Австралии, подчёркивая растущий интерес к экологичным коммерческим решениям.