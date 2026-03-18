В Беларуси перестали обслуживать ввезенные по параллельному импорту Geely

Владельцам автомобилей Geely, ввезенных в Беларусь через параллельный импорт, теперь придется искать независимые автосервисы. Официальные дилерские центры получили распоряжение отказаться от обслуживания подобных машин.

Как сообщает издание ABW, сотрудник одного из дилерских центров заявил, что им "запретили проводить обслуживание машин, приобретенных неофициально".

Уточняется, что таким образом китайская марка страхуется от неправильного подбора запчастей по VIN-номеру: были случаи, когда детали не подходили.

В самой компании Geely пока ситуацию не комментировали.

Похожая ситуация уже возникала в России в 2024 году. Тогда проблемы с обслуживанием автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, затронули марки Exeed и Li Auto. Одна из причин - официальное диагностическое оборудование нередко просто не "видит" такие машины в своей базе.

Ранее "РГ" сообщала, что дилеры распродали в РФ все запасы кроссоверов Geely Tugella.