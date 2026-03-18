Модель Lancia Gamma отмечает свое 50-летие с момента выпуска

Легендарная итальянская модель Lancia Gamma отмечает полувековой юбилей, ознаменовав возвращение бренда в премиальный сегмент после дебюта на Женевском автосалоне в марте 1976 года. Автомобиль выпускался в двух версиях, созданных совместно с Pininfarina: оригинальном хэтчбеке и элегантном купе, дизайн которого разработал Альдо Бровароне. Для флагмана инженеры Lancia спроектировали новый 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 140 л. с. с алюминиевыми компонентами, а также модификацию объёмом 1999 куб. см на 120 л. с., соответствующую итальянским налоговым нормам. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Lancia Gamma

Хэтчбек Gamma выделялся инновационным дизайном с акцентом на аэродинамику, освещение салона и комфорт, а купе воплощало идеалы Gran Turismo с интерьером, который часто описывают как роскошный дорожный салон. В 1980 году появилась вторая серия модели с системой впрыска топлива, обновлённым дизайном и новыми материалами отделки. На базе платформы Gamma были созданы концепты от Pininfarina и Italdesign, включая модель Gamma 3V Джорджетто Джуджаро, ныне хранящуюся в музее Heritage Hub в Турине.

Производство Lancia Gamma завершилось в 1984 году после выпуска около 22 000 экземпляров, уступив место модели Thema. Сегодня эта классика пользуется высоким спросом у коллекционеров и энтузиастов, оставаясь одним из наиболее аутентичных и новаторских образцов итальянского автомобильного дизайна 1970-х годов.