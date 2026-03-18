В Россию за четыре года ввезли около 2 млн автомобилей

В том числе 482 тыс. новых и более 1,5 млн машин с пробегом

За последние четыре года — с марта 2022 года по февраль 2026 года — в Россию ввезли около 2 млн легковых автомобилей мировых брендов. Об этом рассказал директор агентства Автостат Сергей Целиков.

Из общего объёма поставок 482 тыс. автомобилей были новыми, ещё более 1,5 млн машин ввезли с пробегом.

Среди новых автомобилей лидером по количеству ввезенных машин стала Toyota — 90,1 тыс. автомобилей. Далее следуют KIA (53,3 тыс.) и Hyundai (52,5 тыс.). В десятку также вошли BMW — 47,1 тыс., Mercedes-Benz — 28,2 тыс., Mazda — 25 тыс., Volkswagen — 24,6 тыс., Lexus — 19 тыс., Mitsubishi — 18,9 тыс. и Audi — 14,5 тыс.

Среди автомобилей с пробегом первое место также занимает Toyota — 382 тыс. машин. Далее идут Honda — 297 тыс., BMW — 120 тыс., KIA — 93,5 тыс., Nissan — 77,8 тыс., Volkswagen — 72 тыс., Hyundai — 65,4 тыс., Mercedes-Benz — 59,7 тыс., Subaru — 49,9 тыс. и Mazda — 49,3 тыс.

По оценке аналитиков, эти марки остаются наиболее востребованными среди российских автовладельцев даже после ухода многих производителей с рынка.

При этом наименьший объем добровольного импорта среди популярных брендов зафиксирован у Renault. За четыре года после ухода компании в Россию ввезли лишь 239 новых автомобилей этой марки, несмотря на то что в стране насчитывается более 2 млн владельцев машин Renault.

В том числе такие автомобили продолжают завозиться и в регионы, включая Татарстан, где значительная часть рынка формируется за счет поставок автомобилей по параллельному импорту и ввоза машин с пробегом.

