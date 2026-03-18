Речи об уходе марки Wey из России не идет

"Российская газета" обратила внимание на то, что на официальном сайте марки Wey в России нет актуальных цен (на машины 2026 года) Wey 05 и Wey 07. В Great Wall Motors (GWM) рассказали, что бренд не уходит из РФ.

© Российская Газета

Компания "Грейт Волл Мотор Рус" продолжает продажи премиальных гибридных кроссоверов Wey 05 и Wey 07 на российском рынке. Уточнить наличие моделей Wey 05 и Wey 07, доступных к продаже, можно в выбранном официальном дилерском центре Tank на территории РФ. В настоящее время сформированные ранее складские запасы автомобилей Wey 05 и Wey 07 покрывают текущий потребительский спрос на территории РФ. Весь комплекс послепродажного обслуживания гибридных кроссоверов Wey 05 и Wey 07 предоставляется в полном объеме, - ответили "РГ" в пресс-службе (GWM).

Модельный ряд Wey в России включает следующие машины: Wey 05, Wey 07, Wey 80.

Ранее "РГ" рассказывала, что марка Jetta опровергла информацию об уходе из России, хоть официальный сайт бренда так и не заработал.