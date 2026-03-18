Iveco изучает возможность выхода в сегмент пикапов

Итальянский производитель Iveco, знаменитый своими коммерческими автомобилями, рассматривает возможность запуска на австралийском рынке пикапов с двойной кабиной, где сейчас лидируют модели Ford Ranger и Toyota HiLux. Это заявление сделал национальный менеджер бренда в Австралии Джеймс Джонсон после презентации обновленной линейки Daily, отметив, что такой шаг позволит расширить клиентскую базу. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Iveco

Джонсон подчеркнул, что легкие грузовики и фургоны, такие как Daily, более практичны для перевозки грузов, но уступают пикапам в производительности и маневренности из-за своих габаритов. Кроме того, они не могут сравниться по внешнему виду с такими моделями, как Ford Ranger Wildtrak, Isuzu D-Max X-Terrain и Toyota HiLux SR5, а также по технологичности силовых установок, как у подключаемых гибридов BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha.

В настоящее время Iveco предлагает в Австралии только одну модель, доступную для вождения с обычными автомобильными правами, — Daily. Этот автомобиль доступен в различных конфигурациях, включая 42C (самый компактный фургон в линейке) или 50C, с разной длиной, одинарной или двойной кабиной, а также с опцией усиленного каркаса.