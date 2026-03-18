Водителям напомнили о постановке машины на учет в 10-дневный срок.

Владельцы машин должны поставить их на учёт в ГИБДД в течение 10 дней с момента покупки. Кроме того, с марта изменились правила подготовки водителей: увеличено количество часов практики и разрешено дистанционное обучение теории.

В пресс-службе МВД России напомнили о сроках регистрации автомобилей после их приобретения. Согласно действующему законодательству, новый владелец обязан обратиться в подразделение Госавтоинспекции с заявлением о постановке машины на учёт в течение десяти дней. Этот срок отсчитывается со дня оформления права собственности на транспортное средство.

С 1 марта в России вступил в силу ряд изменений, касающихся автомобилистов. Нововведения связаны с цифровизацией документов, корректировкой правил регистрации транспорта и ужесточением ответственности за нарушения. Корректировки также затронули систему подготовки водителей: для категории B количество часов практического вождения увеличено с 38 до 42, а теоретическую часть обучения теперь разрешено проводить с использованием дистанционных технологий.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличится сроки ремонта автомобиля по ОСАГО.

В 2026 году в России упали продажи китайских автомобилей.